Battlefield 1: Apocalypse-Inhalte auf Februar datiert

DICE teilte gestern Abend neue Inhalte aus der kommenden, vierten Erweiterung ihres Weltkriegs-Shooters Battlefield 1 in einem aktuellen Blogeintrag mit uns. Die Apocalypse-Inhalte sollen demnach irgendwann im Februar für Besitzer eines Battlefield 1 Premium Pass bereitstehen und insgesamt fünf neue Schlachtfelder einfügen. Das belgische Ödland Passchendaele, die italienische Naturraum Caporetto und der französische Fluss Somme sind einige Stationen auf denen mutige Krieger in Kürze erneut auf unnachgiebige Feinde stoßen werden. Um die Kriegserfahrung auf ein höheres Level zu bringen enthüllte DICE zudem den Air Assault-Spielmodus für talentierte Piloten und zielsichere Schützen. Zwei Schauplätze wurden dazu kurz eingeführt, einmal ein verschneites Berggebiet namens "Auf Messers Schneide" und "London Ruft" (was offenbar über der englischen Hauptstadt spielt). Neben diesen Zusätzen erhalten Spieler weitere Inhalte in Form von Waffen (eine Nahkampfwaffe, sechs Fernkampfwaffen), neue Gadgets und ein Flugzeug.

Falls sich unter euch feinen Soldaten akribische Komplettisten befinden, solltet ihr in Zukunft ein bisschen Zeit für das Studieren der neuen Waffen- und Serviceaufträge einplanen, die euch mit Spezialisierungen, Medaillen, Hundemarken und frischen Orden belohnen. Alle offiziellen Infos bekommt ihr hier drüben. Die Turning Tides-Inhalte von Battlefield 1 stehen zumindest zum Teil aktuell auch Nicht-Premium-Pass-Besitzern zur Verfügung, falls ihr den Zusatzpass noch nicht gekauft habt könnte sich ein Blick auf die letzten Neuerungen demnach lohnen. Das Apocalypse-Add On führt uns im Februar an einige der brutalsten Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges, seid ihr gespannt das zu erkunden?