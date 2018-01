Life is Strange: Before the Storm erscheint physisch im März.

Square Enix hat uns endlich das Datum der finalen (um genau zu sein ist es das allererste Kapitel, zumindest in der Zeitlinie des Spiels) Episode von Life is Strange: Before the Storm verraten. Das Bonuskapitel "Lebewohl" erscheint am 9. März und lässt uns die wichtige letzte Begegnung zwischen Max und Chloe nachspielen, kurz bevor Chloes beste Freundin Arcadia Bay für ihre Ausbildung verlässt. Das wird sicher ein hoch emotionaler Moment für Teenager-Verhältnisse werden und kann sich nur intensivieren, da sowohl Ashly Burch sowie Hannah Telle (die beiden originalen Synchronsprecher) für den Abschluss des Spiels in ihre alten Rollen zurückkehren.

Außerdem kündigte der Publisher den physischen Verkauf von Life is Strange: Before the Storm ebenfalls für den 9. März an. Das Spiel erscheint auf Playstation 4, Xbox One und PC in der Limited Edition (39,99 Euro), Vinyl Edition (69,99 Euro - die vier Vinylplatten enthält) oder in der Standard Edition; die jedoch aktuell nur für den US-Markt bestätigt wurde (aber offenbar zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls nach Europa gelangt). Weitere Details dazu, welche Inhalte in den unterschiedlichen Versionen auf euch warten, findet ihr auf dem unteren bild:

Benötigt ihr eine physische Kopie von Life is Strange: Before the Storm, um eurer Sammelleidenschaft zu frönen und wie hat euch die Leistung von Deck Nines Spiel überhaupt gefallen? Unsere Eindrücke findet ihr in Videoform hier unten (oder in Textform hier):