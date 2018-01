Tomb Raider-Kinofilm mit bestem Destiny's Child-Soundtrack

Es ist schon 14 Jahre her, dass sich Angelina Jolie von in ihrem Alter Ego in Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens verabschiedete. Seitdem hat Crystal Dynamics das Franchise revitalisiert und einen spannenden Neustart gewagt, der sich in vielerlei Hinsicht auszahlte. Als der Regisseur Roar Uthaug schließlich einen neuen Tomb Raider-Kinofilm mit Alicia Vikander als Ms. Croft ankündigte, waren viele Fans auch nur wenig überrascht. Uthaug stellte schnell klar, dass seine Verfilmung Inspirationen aus den jüngsten Spielen ziehen würde und der erste Trailer zeigte Liebhabern dieser beiden Ableger genau das, was sie gerne sehen wollten. Trailer Nummer zwei macht das eigentlich noch einmal, aber sehr anders.

Warner Bros. fokussiert sich im zweiten Video darauf, wie "normal" das Leben von Lara war, bevor sie eine Abenteurerin wurde. Spannend ist der Wechsel zum anderen Ende des Spektrums, ihrem Leben als Überlebende und den Dingen, die sie etwa zum Start des Films erdulden muss. Falls ihr Rise of the Tomb Raider gespielt habt, werdet ihr vielleicht einige Szenen wiedererkennen. Glücklicherweise wird das alles mit einem fantastischen Song eingefangen, der unglaublich gut in die Komposition passt. Welchen Trailer mochtet ihr mehr?