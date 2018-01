Nintendo verschenkt auch 2018 legendäre Pokémon in Ultrasonne/Ultramond und Sonne/Mond

Im letzten November hat Nintendo die neueste und, wenn man dem Entwickler Game Freak glauben darf, auch letzte Episode der beliebten Nintendo 3DS-Handheld-Serie Pokémon Ultrasonne/Ultramond veröffentlicht. Falls ihr das Spiel erst kürzlich gekauft habt gibt es die Chance, dass ihr den sogenannten "Vorbesteller"-Bonus verpasst haben könntet, der Spieler mit einem speziellen Wuffels belohnt. Leider endete die Aktion vergangene Woche, doch den Kopf hängen lassen müsst ihr ganz sicher trotzdem nicht. Nintendo hat nämlich am Abend große Pläne für das aktuelle Kalenderjahr bekanntgegeben und lässt damit die Augen vieler Fans aufleuchten.

Ab dem 2. Februar erneuert Nintendo ihre legendäre Geschenkaktion, in der teilnehmende Spieler bis zum Ende des Jahres jeweils eins von zwei legendären Pokémon erhalten. Spieler von Pokémon Ultrasonne/Ultramond oder dem direkten Vorgänger, Pokémon Sonne/Mond müssen einen speziellen Code von teilnehmenden Händlern (in unserem Fall ist das Gamestop, aber unten mehr dazu) in der Geheimaktion-Rubrik des Spiels eingeben, um an die seltenen legendären Pokémon zu kommen. Praktischerweise erhaltet ihr immer das Exemplar, das jeweils versionsexklusiv für die Edition erhältlich ist, auf der ihr gerade nicht spielt (was total super ist, falls ihr das Duo oder die Trios sammeln wollt). Wer den folgenden Zeitplan im Kopf behält und ein bisschen Glück bei der Verteilung der Codes hat, der kann zumindest alle legendären Pokémon sammeln.



Februar: Dialga oder Palkia

März: Heatran oder Regigigas

April: Raikou oder Entei

Mai: Xerneas oder Yveltal

Juni: Schillerndes Zygarde

Zygarde Juli: Boreos oder Voltolos

August: Groudon oder Kyogre

September: Latios oder Latias

Oktober: Reshiram oder Zekrom

November: Ho-Oh oder Lugia



Bitte beachtet, dass sich Fähigkeiten, Typen und Level der jeweiligen Pokémon editionsspezifisch unterscheiden und ihr in Kontakt mit den jeweiligen Händlern stehen müsst, die Nintendo für die Verteilung der Codes vorgesehen hat. Das wird sicher nicht ganz stressfrei sein, denn die Codes sind sicher wieder begrenzt. Verfügbar ist die Kampagne in Deutschland (Gamestop), Spanien (GAME), Frankreich (Micromania/Zing), Italien (Gamestop) und dem Vereinigten Königreich/Irland, die ebenfalls mit GAME kollaborieren. Auf welchen Monat freut ihr euch am meisten?