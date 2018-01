Jigsaw scheint seinen Weg zu Dead by Daylight gefunden zu haben

Entwickler Behaviour Interactive hat einen guten Start mit ihrem asymmetrischen Horrorspiel Dead by Daylight gehabt und das Spiel scheint auch 2018 weiter zu wachsen. In einem neuen Trailer stellte das Studio nun einen weiteren ikonischen Killer vor, der zur stetig wachsenden Auswahl des Spiels hinzugefügt wird - einem, der liebend gerne Spiele mit den vier Überlebenden spielt... Konkrete Infos wurden im kleinen Trailer-Snipped nicht gegeben, aber wir wetten, dass Jigsaw ausgiebigen Einsatz von Fallen aller Art macht. Kann das was werden oder hättet ihr lieber einen anderen Killer gesehen?