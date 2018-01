Age of Empires: Definitive Edition erscheint im Februar

Microsoft hat viele Fans sehr überrascht, als sie kurzerhand den Termin von Age of Empires: Definitive Edition verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel bereits seit Oktober bereitstehen, doch das Studio nahm sich zusätzliche Zeit, um die Erfahrung zu polieren. Offenbar liegt die Optimierungsphase nun hinter den Entwicklern, denn wir haben einen neuen Termin erhalten. Age of Empires: Definitive Edition wird demnach am 20. Februar zum Preis von 19,99 Euro erscheinen, doch interessierte Spieler werden den Strategietitel bereits früher ausprobieren dürfen. Ab dem 29. Januar findet eine spezielle Mehrspieler-Beta statt, die jeder ohne Beschränkungen spielen darf. Age of Empires: Definitive Edition enthält 4K-Texturen, Online-Server und Zugriff auf die Xbox-Live-Funktionen, einen neu aufgenommenen Soundtrack, deutlichere Kampagnenziele und einen verbesserten Editor zum Erstellen von Szenarios.