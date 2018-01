Metal Gear Survive-Beta verfügbar

Falls ihr euch für Metal Gear Survive interessiert solltet ihr euch mal zwei Stunden nehmen, um die offene Beta für Xbox One und PS4 auszuprobieren. Die ist nämlich schon seit ein paar Tagen verfügbar und für Playstation-Plus-Mitglieder und Xbox-Gold-Abonnenten kostenlos spielbar. Inhaltlich versetzt euch das Spiel in den Zombie-Koopmodus für bis zu vier Spieler, vom Umfang her warten zwei Karten mit drei Missionen auf euch. Zugänglich sind die Server noch bis zum Sonntag, alle Teilnehmer der Beta erhalten zusätzliche, kosmetische Ausrüstung für das finale Spiel. Metal Gear Survive wird am 20. Februar für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Schaut ihr mal rein?