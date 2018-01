Devil May Cry-Kollektion wird Inhalte weder hinzufügen noch verändern

Capcom hat auf ihrer offiziellen Webseite enthüllt, dass die Devil May Cry HD Collection für Playstation 4 und Xbox One inhaltsgleich mit dem HD-Remaster von 2012 für PC, PS3 und Xbox 360 sein wird. Am Umfang des Spiels wurden demnach keine Änderungen vorgenommen, das Gesamtpaket wurde lediglich auf die "aktuelle Generation der Gaming-Hardware" übertragen, so der Hersteller. Übrigens wird das Spiel weder auf der Playstation 4 Pro, noch auf der Xbox One X in 4K-Auflösung laufen. Capctom hat aber immerhin zugesichert, dass Devil May Cry HD Collection bei 60 Frames laufen wird.