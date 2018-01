So bekommt ihr Viewtiful Joes Kostüm in Street Fighter V

Capcom hat Rashid aus Street Fighter V einen neuen Anzug zugesichert, der vom Gamecube-Klassiker Viewtiful Joe (denkt gerade noch jemand darüber nach, dass wir ein Remaster dieser Stilikone erhalten sollten?) inspiriert wurde. Der Anzug wurde in vier Bestandteile zerstreut und um das schicke Teil in seiner Gänze freizuschalten, müsst ihr alle vier Parts sammeln. Jedes Stück wird in einem speziellen In-Game-Event verliehen, das wöchentlich im Extra Battle Mode bereitsteht. Konkrete Details findet ihr auf Capcoms Twitter-Account, bis zum 25. Januar habt ihr Zeit, um euch den Stiefel zu erspielen.