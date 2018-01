Sega stellt Minispiele von Yakuza 6 in neuem Trailer vor

Yakuza ist nicht nur für seine sehr japanische Erzählstruktur bekannt, sondern auch für die unglaubliche Liebe zum Detail. Eine Komponente die davon ganz besonders profitiert sind die Minispiele, die Kazuma Kiryu immer wieder Ablenkung vom oft sehr ernstem Alltag der Yakuza bieten. Natürlich wird es auch zum Abschluss der Reihe in Yakuza 6: The Song of Life wieder, teils neue Minispiele geben und wie die aussehen, das verrät uns heute ein frisch veröffentlichter Trailer. Aktivitäten wie Mahjong, Dates, Baseball und die Pflege von Kindern werden ein Teil von Yakuza 6: The Song of Life sein, sobald der Titel am 20. März für Playstation 4 erscheint. Was mögt ihr an der Reihe am meisten?