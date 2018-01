Fortnite ist verantwortlich für Paragons langsames Wachstum

Paragon-Fans haben vor kurzem Bedenken über die Zukunft des Third-Person-MOBAs zum Ausdruck gebracht und Entwickler/Publisher Epic Games hat diese Diskussion nun auf Reddit umgeleitet, um dort auf dem gleichen Level mit der Community zu diskutieren. Epic erklärte, dass sämtliche Bemühungen in der Vergangenheit stets darauf ausgerichtet waren das Spiel und dessen Spielerschaft wachsen zu lassen. Doch obwohl diese Dinge positiv von den Spielern aufgenommen wurden, genügte all das nicht, um den Titel zu einem "Mainstream-Erfolg" werden zu lassen, so die Verantwortlichen. In Kombination mit dem wachsenden Interesse an Fortnite musste sich das Studio deshalb die Frage stellen, ob sie wirklich den richtigen Weg gefunden hätten, um aus Paragon ein fesselndes Spielerlebnis zu machen. Diese Frage reichten sie direkt an die Community weiter, die den Entwicklern gerne offen Feedback oder sonstige Ideen übermitteln kann.

An ihrer Strategie werden sie zumindest in absehbarer Zeit festhalten, denn noch diese Woche erscheint ein neuer Held für das Spiel, sowie Änderungen am bestehenden Kartensystem. Die Fortschritte werden jedoch kleiner und Updates lassen länger auf sich warten, was natürlich auch den Fans aufgefallen ist. Der einfache Grund dafür ist die Teilung des Teams. Ein Teil beschäftigt sich mit aktuellen Dingen, eine andere Abteilung sorgt für bedeutendere Änderungen, die dem Spiel auf lange Sicht helfen sollen und ein anderer Part hat sich Fortnite gewidmet. Das Spiel sei so erfolgreich, dass sie alles andere in der Geschichte des Unternehmens in den Schatten stellt, weshalb viele Teammitglieder von Paragon in dieser Abteilung mithelfen.

"Hier bei Epic sprechen wir über die Zukunft in etwa so wie ihr.", heißt es im Beitrag. "Die Herausforderung ist, dass nur ein kleiner Bestandteil der neuen Spieler, die Paragon ausprobieren, auch nach einem Monat noch regulär spielt. Obwohl sich Paragon entwickelt hat, reicht das noch nicht für die magische Kombination der Zutaten, um [aus dem Spiel] ein bleibendes Erlebnis zu machen (Und nebenbei; das Problem ist nicht das Marketing oder [unser Finanzierungsmodell]. Wir haben gute Ideen, die das Problem lösen würden, sollten wir einen Weg finden, wie Paragon wachsen könnte)."

Was ist eurer Meinung nach das gewisse Etwas, das Paragon fehlt?