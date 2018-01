Fallout 3 per Mod in Fallout 4-Engine nachgebaut

Seit ein paar Monaten arbeiten einige ambitionierte Modder daran, Fallout: New Vegas in der Spiel-Engine von Fallout 4 nachzubilden. Solche Vorhaben dauert lange und stellen die Hobby-Entwickler regelmäßig vor große Probleme (es müssen ja nicht nur Assets in eine neue Umgebung übertragen werden, sondern auch spielfremde Systeme und Mechaniken). Unter dem Codenamen Capital Wasteland (das auf Youtube einen eigenen Trailer erhalten hat) versucht nun ein anderes Team das Rollenspiel Fallout 3 in der Creation-Engine nachzubilden. Das Video gibt euch einen Eindruck davon, wie Fans Galaxy News Radio, Megaton und andere ikonische Orte in der Vorstellung der Fans aussehen könnten. Weitere Informationen zum Mod findet ihr auf der offiziellen Webseite, falls ihr der Entwicklung folgen wollt, scheint ihr über Twitter am besten auf dem Laufenden zu bleiben. Ob sich diese Bemühungen auszahlen werden?