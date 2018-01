Weiteres 2D-Metroid angeblich in Entwicklung

Metroid: Samus Returns hat uns letztes Jahr erneut in die 2D-Welten des kultigen Game Boy-Spiels Metroid II: Return of Samus geworfen und wir mochten den Titel wirklich gern (wie ihr in Martins Kritik nachlesen könnt). Nun haben wir erfahren, dass in Zukunft ein weiterer 2D-Ableger aus dem Metroid-Universum veröffentlicht werden könnte.

Das Gerücht kommt aus dem Forum ResetEra, in dem der Nutzer mocolostrocolos den folgenden Beitrag teilte: "Soweit ich weiß ist ein unangekündigtes 2D-Metroid-Spiel in Entwicklung auf einem sehr frühen Produktionsstand. Kann das Studio nicht nennen, ohne meine Quelle zu gefährden." Der Nutzer genießt einiges Vertrauen in der Online-Community, da er die Nutzer bereits vor der offiziellen Ankündigung von Metroid: Samus Returns mit Informationen zum letzten Eintrag des Franchise versorgte. Nach dem Erfolg des letzten Spiels scheint eine Fortsetzung der 2D-Formel ohnehin für denkbar, schließlich hat Nintendo mit der Switch ein starkes Zugpferd im Stall. Ob sich diese Meldung jedoch wirklich als wahr herausstellt, werden wir so schnell sicher nicht erfahren. Das ist sicher nicht die beste Grundlage für eine Meldung, aber ein neues Metroid im klassischen Stil würde euch doch sicher auch gefallen, oder?

Quelle: COGconnected.