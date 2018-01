Cold Iron Studios arbeitet an neuem Alien-Spiel

Obwohl Fans des kultigen Alien-Franchise bei Spielen und einigen Filmen nicht immer allzu viel Glück hatten, bot doch zumindest Alien: Isolation einen Ausblick darauf, welches enorme Potential die Serie besitzt. Diese Woche haben wir nun erfahren, dass an einem weiteren Spiel gearbeitet wird, der die Fehler der Vorgänger vermeiden will. GamesIndustry.biz berichtet davon, dass Fox vor kurzem das Studio Cold Iron Studios akquirierte, die an einem unangekündigten Shooter im Alien-Universum arbeiteten.

Cold Iron wurde 2015 von einigen ehemaligen Entwicklern der Cryptic Studios gegründet und hat seitdem unter anderem an Star Trek Online gearbeitet. In den letzten beiden Jahren konnte das Studio Entwickler von Borderlands, Doom und Bioshock Infinite für ihre Mannschaft werben. Obwohl beide Parteien über die Kooperation erfreut sind, wollen die Unternehmen vorerst keine weiteren Informationen zum Spiel teilen. FoxNet Games wird den Shooter in Zukunft vertreiben, seid ihr jetzt also vor Freude oder aus Angst angespannt?