Pappkartons treffen Elektronik: Nintendo Labo erweckt Kreativität zum Leben

Nintendo hat gestern eine kleine Überraschung angekündigt und uns am Abend damit alle sehr überrumpelt. Unter dem Namen Nintendo Labo stellte der Entwickler ein originelles Konzept vor, das Konstruktionen aus Pappe mit der Nintendo Switch verbindet. Die sicher vorrangig jungen Spieler sollen modulare Bausätze zusammenbauen, sogenannte "Toy-Cons", die mithilfe der Nintendo Switch zum Leben erweckt werden können. Es wird unterschiedliche Gesamtpakete geben, vorgestellt wurden bereits einige ursprüngliche Konzepte eines Klaviers, einer Motorrad-Fahrt oder eines Roboters. Alle diese Vorlagen dürfen von den Spielern zusätzlich individualisiert werden, um die Kreativität der Kleinen noch weiter zu unterstützen. Speziell dafür veröffentlicht Nintendo zusammen mit den Labo-Schablonen ein spezielles Design-Paket mit "Stickern und farbigen Klebebändern". In jedem Themenpaket werden die Pappvorlagen mit entsprechender Bauanleitung enthalten sein und die notwendige Software zum Spielen auf der Nintendo Switch.

Zwei Nintendo Labo-Sets wurden bereits angekündigt und werden ab dem 27. April in den Verkauf gelangen. Das Multi-Set enthält Schablonen für zwei Toy-Con-Autos, eine Angel, ein Haus ein Motorrad und ein Klavier. Die Softwarekarte erlaubt entsprechend der Vorlagen Minispiele mit einem kleinen Bewohner im Toy-Con-Haus, Angelpartien und rasante Autofahrten. Einen europäischen Preis haben wir für das Set noch nicht bekommen, doch in den Vereinigten Staaten kostet das Multi-Set 69,99 US-Dollar - umgerechnet also knapp 60 Euro. Das zweite Labo-Set zeigt einen großen Roboter und gewinnt damit vermutlich das Rennen in die meisten Kinderzimmer. Im Gegensatz zum Multi-Set stellen wir die Switch für dieses Modell nicht in das Konstrukt, sondern in das Dock und nutzen die Joy-Cons zur Interaktion mit den verschiedenen Bestandteilen des Roboters. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite und im folgenden Video:

Was haltet ihr von dieser Idee?