Fable, Halo Wars 2 und weitere Titel kommen zum Xbox Game Pass

Viele Fans verbinden Fable mit einer einst schönen Erinnerung, die tragisch Züge angenommen hat, doch das muss nicht das Ende der Erzählung sein. Gerüchte einer kommenden Wiederbelebung des Franchise gibt es bereits seit einiger Zeit, doch in den letzten Wochen scheint es offensichtlicher denn je, dass sich Microsoft an dieser Front bewegt. Wir haben das gestern alles schon erläutert und interessanterweise schüttet Microsoft heute selbst noch einmal Benzin ins Feuer. Ab dem 1. Februar werden nämlich wieder neue Spiele in das Premium-Abo Xbox Game Pass aufgenommen und mit dabei ist unter anderem Fable Anniversary. Was für ein Timing, findet ihr nicht auch? Jedenfalls werden noch sechs weitere Titel in die Dienstleistung aufgenommen werden: NBA 2K17, WWE 2K17, Halo Wars 2, Darksiders II: Deathinitive Edition, Rime, Riptide GP: Renegade und Letter Quest: Grimm's Journey. Könnt ihr davon eines empfehlen?