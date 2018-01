Frische Wäsche in Die Sims 4

PC-Spieler dürfen sich nun auch in der Lebenssimulation Die Sims 4 dem digitalisierten Haushalt hingeben und regelmäßig Waschtage veranstalten. Unter dem Titel Laundry Day Stuff ist vergangene Woche ein neuer Zusatzinhalt in das Spiel gelangt, der eine nagelneue Waschmaschine installiert oder euch altmodisch mit der Hand schrubben lässt. Dazu gesellen sich rustikale Dekoobjekte und ländlich angehauchte Klamotten für die Sims. Das DLC ist aktuell nur auf dem PC erhältlich, soll aber auch für die Konsolen erscheinen. Ein Trailer verrät euch weitere Informationen zu den Inhalten, die offenbar in Zusammenarbeit mit der Community entstanden.