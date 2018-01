Neuer Past Cure-Trailer zeigt Blick hinter die Kulissen

Past Cure ist das erste Produkt des Berliner Indie-Startups Phantom 8 Studio und vermischt Thriller-, Horror-, Stealth und Actionelemente miteinander. In einer realen Welt sollen wir schleichen und ballern, während wir in einer Altraumrealität vor dem Wahnsinn fliehen. Mit übermenschlichen Kräften gelingt das zumindest im neuen Trailer des Entwicklers. In einem Video lassen sie uns hinter die Kulissen schauen und teilen gleichzeitig einige Eindrücke der Produktion. Weitere Impressionen zum Spiel findet ihr in unserer Vorschau oder im Videointerview mit Simon Gerdesmann vom letzten Jahr. Habt ihr ein Auge auf Past Cure geworfen?