Dark Souls: Remastered ohne Cross-Play Unterstützung

Vor einigen Tagen hat Bandai Namco Dark Souls: Remastered für den 24. Mai angekündigt. Das Remaster wird für verschiedene Plattformen erscheinen, darunter auch die Nintendo Switch. Wenn ihr auf einen Cross-Play Modus gehofft habt, haben wir schlechte Neuigkeiten.

Bandai Namco America hat bestätigt, dass der Online Multiplayer Modus nur auf der jeweils gleichen Plattform möglich sein wird. Es wird also in der neuen Version kein Cross-Play zwischen den Plattformen geben. Trotzdem können wir es kaum abwarten selbst Dark Souls: Remastered in die Finger zu bekommen, das vermutlich vom polnischen Studio QLOC entwickelt wird, dass in dr Vergangenheit auch an den Ports/Remaster von Resident Evil 6, Dragon's Dogma Dark Arisen und God Eater Resurrection gearbeitet hat.