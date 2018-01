Jim Ryan ist neuer Vizepräsident von Sony Interactive Entertainment

Jim Ryan von Sony ist jemand, den wir hier bei Gamereactor schon häufig vor die Kamera ziehen durften. In Zukunft könnte das jedoch abnehmen, denn Ryan ist seit kurzem der neue Vizepräsident von Sony Interactive Entertainment (SIE). Er lässt seine Aufgaben als Head of Global Sales and Marketing und als Präsident von Sony Europa hinter sich, um John Kodera, Geschäftsführer der weltweiten Sony-Studios, direkt zu unterstützen. Kodera sagte zu Ryans Beförderung: "Mit seinem weitreichenden Wissen über Geschäft der Spiele und die Industrie, sowie seinem Verständnis unserer eigenen Kultur und [deren] Stärken, bin ich zuversichtlich, dass er unser Geschäft auf ein noch höheres Level bringen wird."

"Es ist eine gewaltige Ehre zum Vizepräsidenten von SIE ernannt zu werden.", erklärte Ryan selbst in der Pressemitteilung. "Zusammen mit all unseren Mitarbeitern und Partnern werde ich die einzigartige Unterhaltungsangebote, die nur auf der Playstation möglich sind, fortführen." Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, Jim. Wir sehen uns im Sommer auf der E3!