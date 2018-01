Schaut euch unsere Videoreview zu Life is Strange: Before the Storm an

Life is Strange hat die meisten Freunde emotionaler Abenteuer 2015 mächtig aus den Socken gehauen, als es im damals noch sehr neuen Episodenformat erschien. Mit der offiziellen Vorgeschichte namens Before the Storm versucht nun ein neuer Entwickler an den Erfolg des Originals anzuschließen, doch wie gelingt das? Anne hat sich ausgiebig mit dem Spiel befasst und bereits zu Weihnachten eine tolle Kritik zum Spiel mitsamt packendem Episoden-Tagebuch veröffentlicht. Mittlerweile sind auch unsere internationalen Kollegen mit ihren jeweiligen geschriebenen Eindrücken am Start und unsere GRTV-Crew hat daraus eine frische Videoreview erstellt. Wie fandet ihr Life is Strange: Before the Storm und freut ihr euch auf Teil 2?