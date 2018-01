Book of the Dead präsentiert Unity 2018

Technische Demos sind in der Welt der Videospiele keine Seltenheit, Spiele die extra dafür gemacht sind um eine neue Technologie auf atemberaubende Weise darzustellen. Nun haben wir eine neue Demo erhalten die uns die Möglichkeiten von Unity 2018 präsentiert. Dabei handelt es sich um eine interaktive Erfahrung namens ''Book of the Dead''.

Entwickelt wird das ganze von Unity's preisgekröntem Demo Team, das zuvor ebenfalls an Adam arbeitete. Die Demo wird sich vor allem auf die Darstellung der visuellen Möglichkeiten von Unity 2018 beziehen. Besonders beeindruckend ist hierbei die Umgebung, die laut Unity vorwiegend aus ''Photogrammetrie-gescannten echten Objekten und Texturen" besteht. ''Der Großteil von ihnen stammt von Quixel Megascans, einer öffentlich verfügbaren Bibliothek bestehend aus qualitativ hochwertig gescannten Assets, die sowohl von Highend-Spieleproduktionen als auch professionellen VFX-Artists verwendet wird.''

Mehr Informationen zu Unity 2018 und Book of the Dead findet ihr auf der offiziellen Website. Den atemberaubenden Teaser und die Assets haben wir euch unten eingebettet. Hat euch Unity 2018 mit der Demo überzeugt?