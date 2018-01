Seht unsere eigenen 4K-Screenshots und Videos aus Forza Horizon 3

Microsoft hat diese Woche ihren 4K-Patch für Forza Horizon 3 veröffentlicht und damit der Xbox One X etwas zum Berechnen gegeben. Wir haben uns nach Herunterladen des Patches noch einmal in die Grafik des flotten Racers verliebt und konnten nicht aufhören, Screenshots aufzunehmen. Einige unserer besten Fotos haben wir in diesem kleinen Beitrag zusammengefasst. Verbessert wurden unter anderem die Reflektionen der Autos, Schatten und Textur-Qualität, die Fernsicht und das Antializing. Fällt euch da nicht auch die Kinnlade herunter?