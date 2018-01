Gameplay aus Total War: Warhammer II - Rise of the Tomb King

The Creative Assembly hat diese Woche Gameplay der neuen Rise of the Tomb King-Erweiterung für Total War: Warhammer II veröffentlicht. Darin wird die neue untote Fraktion der Menschen vorgestellt, die wir nach dem Kauf übrigens auch in den beiden Kampagnen Eye of the Vortex und Mortal Empires spielen dürfen. Neben der neuen Rasse warten ab dem 23. Januar vier mächtige legendäre Lords auf alle Fans - Settra der Unvergängliche, Hochkönigin Khalida, Großhierophant Khatep und Arkhan der Schwarze. Mögt ihr das klassische Wüstensetting?