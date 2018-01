Dynasty Warriors 9-Trailer erzählt euch alles, was ihr wissen müsst

Wenn Trailer behaupten uns alle Informationen auf einen Schlag servieren zu können, versteckt sich dahinter meist Clickbait, doch in den seltenen anderen Fällen geben sie uns einen tollen Überblick darüber, was sich hinter einem Produkt versteckt. Werden wirklich alle Dinge entsprechend und richtig repräsentiert, kann das bei der eigenen Rezeption helfen und wir können entscheiden, ob wir uns weiter tiefergehend mit einem bestimmten Thema befassen wollen. Omega Force hat für ihr kommendes Actionspiel Dynasty Warriors 9 nun genau solch ein Video produziert, denn der nächste Ableger der langlebigen Musou-Reihe erscheint bereits in weniger als einem Monat.

Im neuesten Trailer wird etwa erklärt wie die Charaktere der Spielwelt von Grund auf neu konzipiert wurden, dass uns der neu-gewonnene Fokus auf die offene Welt frische Spielbereiche etwa zur Erschließung von Ressourcen und versteckten Objekten ermöglicht, wie wir kochen oder neue Waffen herstellen und wie man sein Pferd verbessert. Einblicke in das überarbeitete Kampfsystem von Dynasty Warriors 9 erhalten wir ebenfalls, für Fans des gewaltigen Schnetzlers ist das Video also einen Blick wert. Passt die offene Spielwelt eurer Meinung nach zur alten Formel der Reihe?