Kultiger Anime-Trailer zeigt mechanische Skins für Heroes of the Storm

Blizzard hat gestern einen sehr schicken Animationstrailer für ihr MOBA Heroes of the Storm veröffentlicht und darin einige der neuen thematischen Mecha-Skins vorgeführt. Der Gladiator Rehgar Erdenwut aus World of Warcraft kämpft darin an der Seite von Tyrael, dem Erzengel der Hoffnung und des Mitleids, gegen Abathur aus Starcraft II, der mit seinen fiesen Tricks für Chaos sorgt. Der Clou des Videos ist der überspitzte Cartoonstil im Design früher Transformers-Fernsehserien - hier beweist der Entwickler erneut sein unglaubliches Verständnis der Trash-Kultur. Die Skins müssten bereits seit gestern auf die Live-Server gespielt worden sein und werden aktuell In-Game für die Premiumwährung Kristalle beworben. Alle weiteren Infos findet ihr im deutschsprachigen Blog. Müsst ihr selbst gesehen haben, um es zu glauben:

"Mecha Tyrael und Rehgar tun sich zusammen gegen den heimtückischen Xenotech Abathur in einem Kampf um das Schicksal des Nexus! Haben sie die Feuerkraft mit der sie den Tag retten können oder werden sich Abathurs mechanische Locust als zu große Herausforderung herausstellen?"