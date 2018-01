Erste Einblicke in Fotomodus von Shadow of the Colossus

Gestern Abend hat uns Sony den neuen Fotomodus von Shadow of the Colossus vorgestellt und darin einige beeindruckende Bilder präsentiert, die das Entwicklerteam Bluepoint Games während ihrer Arbeit aufgenommen haben. Das Feature gibt Fans die Möglichkeit das Spiel sprichwörtlich in einem anderen Licht erstrahlen zu lassen, denn einige Einstellungen dürfen wir während des normalen Spieles nebenbei laufen lassen. Veränderte Tiefenwahrnehmung, Zoom und 90°-Rotationen der Kameraperspektive (speziell für Smartphone-Hintergründe) wurden bereits bestätigt und dürften Nostalgikern die Augen strahlen lassen. Nun schaut euch die schicken Fotos aber endlich selbst an: