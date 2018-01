Die Verborgenen zeigen sich nächste Woche in Assassin's Creed Origins

Noch in diesem Monat werden wir mit Bayek von Siwa einen neuen Geschichtsstrang in Assassin's Creed Origins erleben, denn Ubisoft nannte uns gestern Abend das Erscheinungsdatum für das erste Story-DLC. In Die Verborgenen wird das Maximallevel auf 45 angehoben und die Halbinsel Sinai in das Spiel eingeführt. Inhaltlich werden wir mit dem Medjai auf die Römer stoßen, die im alten Ägypten ihre eigenen Machenschaften verfolgen. Die Verborgenen erscheint am 23. Januar und ist Bestandteil des Season Passes, kann aber auch einzeln erworben werden (ein Preis haben wir nicht erhalten). Mehr Informationen entnehmt ihr am besten der offiziellen Pressemitteilung:

"Bei dieser Story-Erweiterung dreht sich alles um das Wachstum der Bruderschaft. Spieler werden vier Jahre nach den Geschehnissen von Assassin's Creed Origins [in] Sinai, einer neuen Region der Welt, auf eine römische Besatzungsmacht stoßen. Diese Erweiterung erhöht die Level-Grenze auf 45, womit Spieler ihren Charakter noch weiter verbessern und anpassen können. Spieler haben Zugang zu vier neuen legendären Waffen, einem neuen Outfit, zwei neuen Reittieren und vielen weiteren Waffen, sowie zwei weiteren Levels für alle hergestellten Ausrüstungsgegenstände."

Als Nächstes hat Ubisoft neue Informationen zur Entdeckungstour besprochen. Dieser Bestandteil wird ab dem 20. Februar als kostenloses Update zum Basisspiel hinzugefügt und wird interessanterweise auch vom Basisspiel abgekoppelt verkauft (19,99 Euro). Der lehrreiche Spielmodus wird ohne Feinde oder sonstige Gefahrenquellen auskommen und dient ausschließlich der freien Erkundung der Spielwelt und dem Erfahren von Ubisofts Rechercheergebnissen.

Die zweite Story-Erweiterung für Assassin's Creed Origins heißt Der Fluch der Pharaonen und wird uns gegen einen untoten Pharaoh antreten lassen. Das Add On hebt das Spiellevel auf 55 an und fokussiert sich etwas stärker auf die ägyptische Mythologie. Inhaltlich geht es nach Theben, wo wir einen uralten Fluch untersuchen, der die Region plagt. Ebenfalls mit am Start sind Gegenstände, Reittiere und Outfits. Hier seht ihr noch einige Eindrücke der ersten Erweiterung, Die Verborgenen:

Spielt ihr Assassin's Creed Origins noch immer und freut ihr euch auf die kommenden Inhalte?