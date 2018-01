Two Point Hospital kommt von den Theme Hospital-Entwicklern

Sega Europa und Two Point Studios haben gestern ein neues Spiel namens Two Point Hospital angekündigt, das Ende 2018 zu Steam gelangt. Der Titel ist inspiriert von Theme Hospital und kommt von einigen fähigen Entwickler, die in ihrer Vergangenheit an respektablen Spielen wie dem ersten Black & White, Theme Park und Fable arbeiteten. Das nächste Projekt von Two Point Studios soll eine ebenso "fesselnde Erfahrung [bieten], angereichert mit Humor, Charm und Wiederspielwert", so die offizielle Pressemitteilung. Das Spiel wird neben der Valve-Plattform auch im Sega-eigenen Online-Shop vertrieben, alle weiteren Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite. Habt ihr Theme Hospital damals selbst gespielt?