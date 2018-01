Civilization VI: Features der Rise and Fall-Erweiterung erklärt

Die große Rise and Fall-Erweiterung für Civilization VI bietet erfahrenen Strategen eine Menge neuer Inhalte, sobald das Add On im Februar zum Spiel hinzugefügt wird. 2K und Firaxis Games haben nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der noch einmal die wichtigsten Neuerungen im Detail hervorhebt. Die wichtigsten Eckpfeiler des Videos sind die Bereiche goldene Zeitalter, Gouverneure, Notfälle, Loyalität und verbesserte Allianzen. Falls ihr euch die wichtigsten Informationen lieber in geschriebener Form anschauen wollt, empfehlen wir euch unseren letzten Beitrag zum Thema. Neben all diesen Änderungen wird es neun weitere Anführer und acht zusätzliche Zivilisationen geben. Freut ihr euch auf die Rise and Fall-Erweiterung?