Immortal Redneck landet nächsten Monat auf PS4 und Xbox One

Unser britische Kollege Sam hat sich im letzten Jahr den Roguelike-Shooter Immortal Redneck auf dem PC angesehen und sich ziemlich schnell in der einnehmenden Gameplay-Schleife verloren (wie ihr in seiner Kritik noch einmal nachlesen könnt). Diese Woche haben wir nun erfahren, wann die Konsolenspieler endlich in die chaotische Action mit einsteigen dürfen, denn Crema bestätigte den Release-Termin des Actionspiels für den 27. Januar. Für Nintendo Switch ist Immortal Redneck übrigens ebenfalls angekündigt worden, diese Spielversion wurde jedoch nicht konkreter als "Q1 2018" datiert.

Falls ihr nicht mitbekommen habt worum es in dem Titel geht: In Immortal Redneck erforschen wir eine Pyramide mit tödlichen Fallen und fiesen Gegnern, die uns ins Grab befördern wollen. Dem Permadeath wird ein bisschen damit vorgebeugt, dass wir im Laufe jedes Spieldurchlaufs Währungssysteme sammeln, die unseren Charakter im nächsten Spielverlauf verstärken. Einen genaueren Einblick erhaltet ihr in Sams Kritik und im neuen Trailer, der uns die Eigenheiten der Konsolenversionen aufzeigt. Spielt ihr einen Shooter lieber auf der Switch, dem PC, Xbox One oder auf der Playstation 4?