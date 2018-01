Playstation 4 im Monster Hunter: World-Design kommt nach Europa

Auf der Tokyo Games Show stellte Capcom vergangenen Herbst eine todschicke Playstation 4 im speziellen Monster Hunter: World-Design vor, aber leider wussten wir damals nicht, ob das Teil auch in die hiesigen Längengrade gelangt. Nun hat Sony genau das in ihrem Entwicklerblog bestätigt und Fans zum Release des neuen Spiels am 26. Januar eine große Überraschung beschert. Die technischen Eckdaten haben sich nicht verändert, es handelt sich also noch immer um eine 1TB große Playstation 4 Pro mit dekoriertem Rathalos-Case und passendem Controller. Natürlich liegt jedem Hardware-Bundle eine physische Kopie des Spiels bei, darüber hinaus warten spezielle Download-Codes und ein dynamisches Thema auf Abenteurer. Eine offizielle Preisempfehlung gibt uns Sony leider nicht, bei Interesse müsst ihr also die lokalen Händler eures Vertrauens befragen. Das ist doch die perfekte Konsole für Langzeit-Monster Hunter-Fans, oder?