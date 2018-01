The Banner Saga auf WeGame verfügbar

The Banner Saga erschien bereits 2014 und hat seitdem etliche Ehrungen und Lobpreisungen erhalten, insbesondere für die interaktive Geschichte von epischen Vikinger, deren Verlauf wir mit unseren Entscheidungen beeinflussen. Entwickler Stoic hat nun bestätigt, dass das Rollenspiel auch auf der chinesischen Plattform WeGame bereitsteht. John Watson, Gründer und technischer Direktor bei Stoic ist froh, dass The Banner Saga endlich das chinesische Publikum erreicht und seine Marke mit dem neuen Publikum anwächst. Wer das Spiel auf der Tencent-Plattform kauft, kann es übrigens auch in deutscher Vertonung spielen. Ist es für euch wichtig, dass es Alternativen zu Steam auf dem PC gibt?