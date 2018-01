Scribblenauts Showdown erscheint am 8. März für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Warner Bros. hat es heute offiziell gemacht und dem Scribblenauts-Franchise einen weiteren Ableger zugesichert. Kurz nachdem die nordamerikanische Organisation ESRB den Titel für Nintendo Switch und PS4/Xbox One listete, veröffentlichte der Publisher die offizielle Pressemitteilung mit der Bestätigung: Scribblenauts Showdown erhält zwei weitere Partymodi, die mit bis zu vier Spielern erlebbar sein werden. Im sogenannten Showdown-Modus müssen alle Teilnehmer bestimmte Aufgaben erfüllen, um einen Schritt auf der Siegesstraße zu gehen. Der Versus-Modus lädt mit "über 25" Minispielen die geschicktesten Spieler auf das Siegertreppchen ein. Erscheinen wird Scribblenauts Showdown am 8. März für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One.