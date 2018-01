Kerbal Space Program Enhanced Edition landet auf Playstation 4 und Xbox One

Private Division, Squad und BlitWorks gaben heute die Veröffentlichung von Kerbal Space Program Enhanced Edition für Xbox One und Playstation 4 bekannt. Das Spiel steht zu einem Preis von 39,99 Euro digital in den restriktiven Online-Shops bereit und erweitert Benutzeroberfläche und Steuerung von Kerbal Space Program mit Hinblick auf die neue Technik, so die offizielle Pressemitteilung. Falls ihr das Spiel bereits im Playstation-Netzwerk oder auf Xbox Live besitzt, könnt ihr das Upgrade kostenlos sichern, solange ihr den gleichen Account für die Transaktion verwendet. Speicherstände und Fortschritte werden allerdings nicht übernommen, schreibt der Entwickler. Der offizielle Launch-Trailer gibt euch weitere Informationen zum Umfang des Spiels, offizielle Screenshots folgen darunter.