Erster Gameplay-Trailer für Masters of Anima

Masters of Anima ist ein Top-Down-Abenteuer von Passtech Games, den Entwicklern von Space Run. Im Spiel beschwören und kontrollieren wir bis zu einhundert Wächter, die die Welt Spark gegen die schrecklichen Zahr-Golems verteidigen und unserem Alter Ego Otto dabei somit helfen, seine Geliebte Ana aus deren Gewalt zu befreien. Beweist euch und rettet die Frau vor bösen Aliens - klingt ganz nach klassischer Sci-Fi-Kost. Ein erster Gameplay-Trailer gibt uns einen vielversprechenderen Eindruck des Spielgeschehens. Masters of Anima wird im Frühjahr für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erwartet.