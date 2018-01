Gerücht: Kommt South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe für Nintendo Switch?

Der australische Online-Versandhandel Sanity listet eine Nintendo Switch-Version von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe in ihrem Sortiment. Laut dem Angaben des Verkäufers erscheint das Rollenspiel von Ubisoft San Francisco am 13. März auf dem Hybriden. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe landete erst im Oktober vergangenen Jahres auf PC, Xbox One und PS4 und hat uns dort bereits ganz gut gefallen. Die Version für die Switch ist aktuell nur ein Gerücht, doch die Version unserer Meinung nach würde Sinn ergeben. Ein Port des Erstlings - South Park: Der Stab der Wahrheit - übrigens auch, aber wir werden sehen, was der französische Publisher zu diesen Themen zu sagen hat.

Quelle: Destructoid.