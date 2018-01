Square Enix stellt Inhalte von Final Fantasy XV: Royal Edition vor

Vor kurzem berichteten wir darüber, dass Final Fantasy XV: Royal Edition von der ESRB klassifiziert worden ist und normalerweise ist das eine ziemlich sichere Anlaufstelle für kommende Ankündigungen. Heute bestätigte Square Enix die Echtheit dieses Fundes und stellte gleichzeitig die Inhalte vor, die Käufer der GOTY-Edition erwarten dürfen. Neben allen bereits veröffentlichten Zusatzinhalten wird das große Gesamtpaket sogar einige Neuerungen erhalten, die Fans von Noctis noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben.

In einer erweiterte Karte der Insomnia-Stadtruinen lauern dunkle Geheimnisse und neue Herausforderungen mit einer brandneuen Nebenaufgabe auf uns. Zusätzlich dazu werden wir die Möglichkeit bekommen mit einem Boot den gewaltigen Kartenbereich zwischen Cape Caem und Altissa zu erkunden. Das Boot wird Anglern eine Möglichkeit bieten an bisher unbekannte Fische zu gelangen, mit denen wiederum die kulinarischen Spieler beglückt werden. Zu unserer großen Überraschung wird auch die First-Person-Kamera mit der Royal Edition ins Spiel gelangen, mit der wir das chaotische Geschehen aus erster Hand miterleben dürfen. Nebenaufgaben für deren Abschluss unsere Truppe permanente Boni davonträgt, wurden ebenfalls bestätigt. Falls ihr die Basisversion von Final Fantasy XV bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, dürft ihr ab dem 6. März das Royal Pack-Upgrade zum Preis von 19,99 Euro erwerben und darin alle zusätzlichen Inhalte freischalten. FFXV: Royale Edtion für PS4 und Xbox One wird zusammen mit der Windows Edition am 6. März erscheinen und inhaltsgleich sein.