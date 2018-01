Bericht: Cyberpunk 2077-Trailer und Demo zur E3 geplant

Der offizielle Twitter-Account von Cyberpunk 2077 hat sich vor kurzem zum ersten Mal seit vier Jahren wieder zu Wort gemeldet, verstummte anschließend aber augenblicklich wieder. Das hat die wartenden Fans ganz aufgeregt aufhorchen lassen, doch seitdem ist wieder Ruhe eingekehrt. Nun hat die polnische Webseite GRYOnline einen Bericht verfasst, laut dem zwei voneinander unabhängige Quellen bestätigten, was CD Projekt Red in naher Zukunft für das Spiel plant. Offenbar arbeitet das Studio an einem Trailer für eine große kommende Pressekonferenz (wahrscheinlich Microsoft oder Sony) mit einer ersten Gameplay-Präsentation für ausgewählte Medien hinter verschlossenen Türen. Das klingt nach einem bekannten Vorgehen im Umgang mit der Presselandschaft, denn auch bei The Witcher 3: Wild Hunt und Gwent: The Witcher Card Game ist das Studio ähnlich vorgegangen. Es wird höchste Zeit, dass wir echtes Gameplay von CD Projekt Reds nächstem großen Spiel sehen, findet ihr nicht auch?

Quelle: VG247.