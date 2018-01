Dark Souls-Remaster angeblich bei QLOC in Arbeit

Letzte Woche haben wir endlich die Gewissheit erhalten, dass Publisher Bandai Namco From Softwares fantastisches Meisterwerk Dark Souls für Playstation 4, Xbox One und sogar für Nintendo Switch neu auflegt. In aktuellen Berichten wird interessanterweise behauptet, dass gar nicht From Software selbst die Portierungsarbeiten übernimmt, sondern ein Studio namens QLOC. Laura Kate Dale, die bei Kotaku kurz vor der Enthüllung die Existenz des Projekts bestätigte, schrieb auf Twitter, dass "die PS4-, Xbox One- und PC-Fassungen von [Dark Souls: Remastered] zum größten Teil von QLOC entwickelt" werden. Ihre Quellen hätten ihr verraten, dass From Software die Entwicklung lediglich überwacht und QLOC bereits seit über einem Jahr an den entsprechenden Umsetzungen arbeitet. Hoffentlich sehen wir angesichts dieser positiven, aber unbestätigten Meldungen dann auch entsprechende Ergebnisse, die über erhöhte Texturen hinausreichen. Freut ihr euch auf den Port für die aktuellen Konsolen?