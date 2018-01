PS4-Firmware Version 5.50: Sony sucht Tester

Sony sucht nach frischen Beta-Testern für ihr neuestes Firmware-Update 5.50. Das Studio enthüllte in ihrem Blog, dass sich Spieler ab sofort für die Freischaltung registrieren können, um die neuen Features auszuprobieren. Wir haben keine soliden Details zu etwaigen Inhalten, wissen aber immerhin schon, dass die Änderungen in Kürze auf die Konsole gelangen. Potentielle Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen aktivierten PSN-Account mit mit dem Internet verbundener Playstation 4 besitzen. Alles weitere entscheidet Sony, sobald ihr eure Daten hier hinterlegt habt. Welche Features wollt ihr in der neuen Version sehen?