Battlefield 1 bekommt Turning Tides-Inhalte und mehr

DICE hat am Abend in ihrem Blog einige Ankündigungen für Battlefield 1 vorgenommen. Konkret ging es darin um die zweite Hälfte von Turning Tides -einem Bestandteils des Season Passes. Für die Nordseekampagne wurden zwei neue Karten vorgestellt (Zeebrugge und Heligoland Blight), die im Laufe des Monats erscheinen werden. Mit dem kommenden Inhalt stehen dann auch die britische Royal Navy und ein weiteres C-Klasse Luftschiff zur Verfügung. Ab heute dürfen alle Spieler zusammen in einer speziellen Probieraktion die erste Hälfte von Turning Tides (die Gallipoli-Trials) und die bereits veröffentlichten Add Ons They Shall not Pass und In The Name of the Tsar von Battlefield 1 ausprobieren. Wer sich den Premium-Pass bislang gespart hat, darf bis zum 22. Januar nun ebenfalls ausprobieren. Anschließend erhalten alle Besitzer des Hauptspiels die Nachtkarte Prise de Tahure. Zur kommenden Erweiterung Apocalypse gab es leider keine weiteren Informationen, doch laut dem Beitrag stünden alle Details schon in Kürze bereit. Alle Informationen findet ihr im leider nur englischsprachigen Blogpost von DICE.