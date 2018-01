Xbox One X-Patch für Forza Horizon 3 gelandet

Playground Games und Microsoft haben ein neues Update für Forza Horizon 3 veröffentlicht, das die Performance des Spiels auf der Xbox One X anhebt. Laut Aaron Greenberg aus dem Xbox-Team dürfen sich Fans auf native 4K-Auflösung freuen, damit dürfte der australische Dschungel sicher noch ein ganzes Stückchen hübscher aussehen. Forza Horizon 3 ist schon so eines der schönsten, wenn nicht sogar das hübscheste Spiel auf der Xbox One; wir können es daher kaum abwarten und den überarbeiteten Code selbst ausprobieren.