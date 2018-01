Neues House of the Dead-Spiel angekündigt

In den Neunzigern war kein Light-Gun-Spiel besser oder beliebter als Segas House of the Dead-Serie. Doch die Zeit der Plastikwaffen endete irgendwann und die Arkade-Automaten verschwanden aus den Spielhallen. Auch Sega verlor mit der Zeit an Bedeutung und nach dem Scheitern der Dreamcast war die Ära von House of the Dead besiegelt. Es gab anschließend noch ein paar Versuche, die Serie wieder zu beleben, doch das erreichte niemals das Format der frühen Klassiker. Nun beweist Sega Durchhaltewillen und kündigte überraschend House of the Dead: Scarlet Dawn für Arkade-Automaten an. Das Kabinett nutzt Features wie Vibrationssitze und eine Luftkanone und wird ab diesem Freitag in ausgewählten japanischen Teststudios an den Start gehen. Scarlet Dawn nutzt die Unreal Engine 4 und dem ersten Material zufolge macht das Spiel einen sehr hübschen Eindruck. Sollte das Konzept aufgehen, könnte uns vielleicht sogar eine Version für Heimkonsolen ins Haus stehen. Nur ob die dann auch mit fetter Plastikknarre ausgeliefert wird, halten wir für fragwürdig. Falls ja, wäre das aber eine helle Freude, oder findet ihr nicht?