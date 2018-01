Stardew Valley: Neue Lebenszeichen des Mehrspielers

Wir wissen bereits, dass die Entwickler des extrem unterhaltsamen Stardew Valley, ConcernedApe, an einem Mehrspielermodus für ihre RPG-Simulation arbeiten und obwohl das Team im Grunde nur aus einer einzigen Person besteht, konnte man uns erste Ergebnisse der Fortschritte präsentieren. Auf einem sozialen Medium schrieb der Entwickler: Stardew Valley-LAN-Party mit vier Spielern in meinem Haus... Es ist echt lustig. Bedarf alles noch Arbeit, aber der Netzwerkcode ist solide. [...] Ich kann es kaum erwarten, das zu teilen.". Dieser Nachricht entnehmen wir, dass all die Bemühungen Fortschritte erzielen und sich Fans nicht mehr allzu lange auf die fertige Version gedulden müssen. Würdet ihr Stardew Valley noch einmal mit bis zu drei Freunden spielen?