Sega plant diese Woche geheime Ankündigung

Sega hat damals einige fantastische westliche Spiele produziert und bietet auch heutzutage noch solide Unterhaltung an. Offenbar hat der Entwickler auch zum Start des neuen Jahres ein paar heiße Eisen im Ofen, denn diese Woche wird uns eine kleine Überraschung bevorstehen. Sega Japan verkündet heute, dass am 19. Januar eine Ankündigung für ein neues Projekt erfolgen wird, geht auf weitere Details jedoch nicht ein. Alles was wir bislang von dem Projekt wissen hängt mit dem Wort "Senki" zusammen, das in der japanischen URL verwendet wird. 1991 hat der Publisher ein Mega-Drive-Spiel namens Bahamut Senki veröffentlicht, aber darüber wissen wir nicht sonderlich viel. Ob das beides miteinander zusammenhängt oder sich eine versteckte Botschaft hinter der Aktion befindet, erfahren wir bis zum Ende der Woche.