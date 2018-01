Erwartet Netflix nicht zu bald auf eurer Nintendo Switch

Die Nintendo Switch verfügt bereits über ausgewählte Streaming-Anbieter, wie Hulu in den Vereinigten Staaten und NicoNico in Japa, doch das Schwergewicht Netflix hat bislang kein Interesse an einer eigenen App auf der Konsole gezeigt. Ein Nutzer hat nun noch einmal bei den Verantwortlichen bei Netflix nachgefragt und bekam folgende Antwort: "Es gibt aktuell keine Pläne für Netflix auf der Nintendo Switch. Wir bedanken uns für dein Feedback!" Ausgeschlossen ist die Dienstleistung auf der Hybridkonnsole damit sicher nicht, allerdings müssen wir auch akzeptieren, dass es noch eine Weile dauern könnte, falls es überhaupt jemals umgesetzt wird. Findet ihr nicht auch, dass die Switch die perfekte Konsole zum Streamen ist?