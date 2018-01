Heute im GR-Livestream: Zusammenfassung der Overwatch League

Schon jetzt ist klar, dass in der vergangenen Woche mit der ersten Saison der Overwatch League ein eSports-Event der Superlative gestartet ist. Blizzard arbeitet seit Monaten daran, um Mannschaften für die Veranstaltung zu interessieren, ein stabiles Gerüst für den Sport aufzubauen und Gelder in diesen Sektor fließen zu lassen. Gamereactor war für euch live in Los Angeles zum Start der ersten Saison dabei und wird heute noch einmal all diese Eindrücke in einer besonderen Ausgabe unseres täglichen Livestreams zusammenfassen. Die meisten Interviews stehen bereits jetzt in unserer Video-Kategorie bereit, doch Daniel und Lorenzo stehen nachher auch euren Fragen Rede und Antwort. Um 16:00 Uhr startet unsere Show, wenn euch die kompetitive Overwatch-Szene interessiert, ist unsere Liveseite der beste Anlaufpunkt.