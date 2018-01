Yuzu arbeitet an Nintendo Switch-Emulator für PC

Die letzten beiden Generationen der Nintendo-Konsolen waren nicht gerade für ihre überragende Hardware-Performance bekannt und zeigten einfache Emulierbarkeit auf dem PC. Sowohl die Wii als auch die Wii U konnten bereits vor ihrer offiziellen Einstellung sauber auf dem PC simuliert werden, doch keine der beiden Konsolen waren bei Rom-Hackern so beliebt, wie die Nintendo Switch. Nur zehn Monate nach der Veröffentlichung der Konsole hat die Gruppierung Yuzu bekanntgegeben, dass sie eine erste Version eines Switch-Emulators programmiert haben. Falls der Name etwas in eurem Hinterkopf klingeln lässt: Das ist die gleiche Gruppe, die damals am Nintendo 3DS-Emulator Citra beteiligt war. Ob sich diese frühzeitige Simulation der Spielumgebung für Nintendo zu einem Problem herausstellen wird?

Quelle: PC Gamer.