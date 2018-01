Gerücht: Neue Version des Xbox One Elite-Controllers

Der beste offizielle Controller ist nach wie vor der Xbox One Elite Controller. Mit dem individualisierbaren Tasten lassen sich das D-Pad, zusätzliche Trigger auf der Rückseite und sogar die Stick-Höhe anpassen und einfach zu handhaben ist die Verwandlung ebenfalls. Als das Teil auf den Markt kam mussten Vorbesteller lange auf ihre Kontingente warten, denn Microsoft hatte offenbar nicht mit einem so großen Bedarf an teuren Luxus-Controllern gerechnet. Neueste Berichte implizieren nun, dass der Hardware-Hersteller vielleicht bereits am nächsten Modell arbeiten könnte. Einem Bericht von Baidu zufolge enthält das neue Modell austauschbare Akkus, einen USB-Typ-C-Anschluss und eine optionale, etwas längere Kabelanbindung. Bis zu drei Voreinstellungen sollen auf dem Gerät gespeichert werden können, zudem verfügen die Schultertasten über drei verschiedene Intensitätsstufen. Eine Übersetzung des Artikels findet ihr auf Resetera. Microsoft hat erst kürzlich eine Reihe von Leaks erlitten, was Gerüchte zu Spielen wie Perfect Dark, Fable 4 und NBA Jam losgetreten hat. Falls sich diese Berichte als wahr herausstellen, könnten wir vielleicht schon bald auch einen neuen Elite-Controller im Sortiment von Microsoft zu Gesicht bekommen. Wir schätzen, dass wir spätestens zur E3 mehr wissen werden. Mit was zockt ihr am liebsten?